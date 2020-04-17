Çorlu'da yol yapım çalışmaları - Son Dakika
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Çorlu'da yol yapım çalışmaları

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kumyol Caddesi ve Şinasi Kurşun Caddesinde yürütülen 1. etap çalışmaları tamamlandı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları, System.String[]

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kumyol Caddesi ve Şinasi Kurşun Caddesinde yürütülen 1. etap çalışmaları tamamlandı. Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi ile Çukurçeşme Sokak arasında kalan kısımda yürütülecek olan 2. etap çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.


Geçtiğimiz yıl çeşitli kurumlar tarafından bölgede yürütülen internet, elektrik ve su gibi altyapı çalışmalarının ardından Kumyol ve Şinasi Kurşun caddelerinde meydana gelen deformasyon nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında üst yapı 1. etap asfalt serimi, yer karosu, oluk, bordür ve yağmur ızgarası imalatları tamamlandı ve 1. etap çalışmaları sürecinde kapalı olan yollar yeniden trafiğe açıldı.


Bin ton asfalt ve 38 ton balanst yol dolgu malzemesi serimi yapılan Kumyol Caddesi ve Şinasi Kurşun Caddesinde ayrıca 70 metre yağmur suyu drenaj hattı, 30 metre granit yağmur oluğu döşemesi gerçekleştirilirken, 40 metre granit bordür ve yer karosu ile 5 adet yağmur ızgarası cadde üzerinde ihtiyaç duyulan noktalara konuldu.


Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 1. etap çalışmalarını tamamlanmasının ardından 2. etap çalışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğü, Kumyol Caddesindeki 2. etap çalışmalarının Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi ile Çukurçeşme Sokak arasında yürütüleceği ardından çalışmaların kademeli olarak Kumyol Caddesi ve şehir genelinde devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Kumyol Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:48 Kaynak: İHA

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