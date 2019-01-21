Çorlu'da Yükümlüler Okulların Bakımını Yapıyor

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde yükümlüler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okulların bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları bulunan yükümlüler, 4 Şubat'a kadar okulların bakımını yapacak.
Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler Çorlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde bakım ve onarım yapmaya başladı.
Ziyaret ve inceleme için okula gelen Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Çorlu'da 53, Çerkezköy
'de 49, Saray
'da 7, Ergene
'de 2 ve Kapaklı
'da da bir hükümlünün, kamu yararına çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Yükümlülerin, kamuya vermiş oldukları zararı yine kamuda ücretsiz olarak çalışarak yerine getirmekte olduğunu ve bu yolla yükümlülere farkındalık kazandırma ve olumlu davranış değişikliklerinin elde edilmesi, kamunun iş gücünün herhangi bir ücret ödenmeden yerine getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Yiğiter, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında arasında yapılan iş birliği neticesinde yarıyıl tatili süresince denetimli serbestlik kapsamındaki kamu yararına çalışan yükümlüler, okullarda boya, badana, tamirat ve temizlik işlerini yapacaklardır. Çorlu'da, Mesleki teknik Anadolu Lisesi, Havuzlar Ortaokulu ve Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin boya, badana, tamirat ve temizlik işleri yarı yıl tatili süresince Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılacaktır."