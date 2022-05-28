Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

28.05.2022 13:21
Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev yapan ve Yunuslar olarak anılan motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev yapan ve Yunuslar olarak anılan motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çorlu'da yapılan uygulamalarda, 30 bin adet makaronlara doldurulmuş vaziyette satışa hazır sigara, 100 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün sigara ve silahlara el koyan polis ekipleri 4 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yaptılar.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

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Kaynak: İHA

Motosikletli Polis Timleri, Tekirdağ, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


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