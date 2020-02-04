Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası - Son Dakika

Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hileli satışların önüne geçmek için şehir genelinde kurulan semt pazarlarında tartı kontrol noktası oluşturuldu.

Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası, System.String[]

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hileli satışların önüne geçmek için şehir genelinde kurulan semt pazarlarında tartı kontrol noktası oluşturuldu.


Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri maddesi kapsamında semt pazarlarının giriş ve çıkış noktalarına hileli satışların önüne geçebilmek amacıyla elektronik tartı aletlerinin yer aldığı tartı kontrol noktası oluşturdu.


Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri süratle değerlendiren ve kurallara uymayan pazarcı esnafına yasal işlem uygulayan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri mevzuatlar çerçevesinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmetlerini sürdürürken, vatandaşlar pazar giriş ve çıkışlarına konuşlandırılan tartı kontrol aletlerinin kendilerini memnun ettiğini ve uygulamanın devam etmesini istediklerini ifade ettiler. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Tekirdağ'da deprem ölçüm cihazlarını çalan hırsızlar cezaevine konuldu Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:04:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]