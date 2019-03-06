Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Zorlu Fuhuş Yaptırılan Yabancı Uyruklu 2 Kadını Polis Kurtardı

Çorlu'da Zorlu Fuhuş Yaptırılan Yabancı Uyruklu 2 Kadını Polis Kurtardı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın polis tarafından kurtarıldı.

Çorlu'da Zorlu Fuhuş Yaptırılan Yabancı Uyruklu 2 Kadını Polis Kurtardı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın polis tarafından kurtarıldı. Kadınları fuhuşa zorlayan 2 kişi ise  gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu iki kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eve yaptığı baskında yabancı uyruklu D.A. ve A.A. iki kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen U.D. ile H.Ş.'yi yakaladı. Şüphelilerden U.D.'nin yapılan incelenmesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, uyuşturucu sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilirken, gözaltına alınan U.D. ile H.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:13 Kaynak: DHA

Çorlu, Polis, Güncel
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