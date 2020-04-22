Çorlu'daki bakkallara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'daki bakkallara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Çorlu'daki bakkallara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı

6 saat önce

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde ilçede yer alan bakkal, market, büfe ve kuruyemişçileri tek tek dezenfekte ettiren Çorlu Bakkallar Odası şimdi de tüm esnafa maske ve 23 Nisan öncesi Türk bayrağı dağıttı.

Çorlu'daki bakkallara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde ilçede yer alan bakkal, market, büfe ve kuruyemişçileri tek tek dezenfekte ettiren Çorlu Bakkallar Odası şimdi de tüm esnafa maske ve 23 Nisan öncesi Türk bayrağı dağıttı.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, "23 Nisan öncesi esnafımıza bayraklarımızı dağıtıyoruz, camlarına assın diye. Malum süreçte bir pandemi süreci yaşıyoruz. 10 bin tane maske aldık üyelerimize, esnafımıza maske dağıtımlarını yapıyoruz. Çalışma saatleri ile ilgili olarak da üyelerimize bilgiler veriyoruz. Perşembe ve Cuma günleri sokağa çıkma yasağı var ancak bakkallarımız sabah 09: 00'dan öğlen saat 14: 00'e kadar çalışmalarına devam edecekler. Burada mahallesindeki vatandaşların yaya olarak mahalle bakkalından alışveriş yapması ile ilgili bir genelge. Araçla herhangi bir ulaşım olmayacak esnafımız işinin başında" dedi.


"Bakkal amcanın önemi ortaya çıktı"


Vatandaşlara evde kalma çağrısında da bulunan Gümüş, "Vatandaşlarımıza böyle bir süreçte evde kalın diyoruz. Hayat eve sığar diyoruz. Biz esnaf olarak, bakkal amca olarak vatandaşın hizmetindeyiz. Esnafımız zor sağlık koşullarında görevinin başında onlarla gurur duyuyorum. Bakkal amcanın önemi bugün de ortaya çıkmış durumda. Esnafımızın dükkanlarında dezenfekte çalışmalarını da yaptırdık, bayrak ve maske dağıtımları ile ziyaretlerimiz devam ediyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

23 Nisan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:06 Kaynak: İHA

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