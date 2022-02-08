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Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı

08.02.2022 15:20
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı 'Baret' adlı operasyonda, bebek beşiğine gizlenen uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı 'Baret' adlı operasyonda, bebek beşiğine gizlenen uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 'Baret' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı operasyonu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak yönetti. Giriş ve çıkışlarının tutulduğu mahallede belirlenen 14 adreste, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda; bebek beşiğine gizlenen 40 gram bonzai, 16 uyuşturucu hap, 1150 lira ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
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Uyuşturucu, Narkotik, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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