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Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: en yakın arkadaşımla beni aldattı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk (49), adliyeye sevk edildi.

Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: en yakın arkadaşımla beni aldattı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk (49), adliyeye sevk edildi. Baştürk, adliyeye götürülürken, 'Neden vurdunuz?' diye soran gazetecilere, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" dedi.

Olay, önceki gün, Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da karısından boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kameraları ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını saatler süren incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası ikiliyi öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı kocası ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk olduğu tespit edildi.

YALOVA'DA YAKALANDI

Nazım Baştürk'ün olaydan 1 gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği belirlendi. Polis, Baştürk'ün olay günü akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını; ancak otobüse binmeden Yalova'ya gittiğini saptadı. Bilgi verilen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baştürk'ü Adnan Menderes Mahallesi'ndeki eve girerken yakaladı. Baştürk, Tekirdağ'dan giden polis ekiplerine teslim edilerek, soruşturmanın yürütüleceği Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKMIŞ

Nazım Baştürk'ün yakalanmasının ardından olayın detayları da ortaya çıktı. Baştürk'ün, olay günü tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafetlerini değiştirdiği öğrenildi. Baştürk'ün olay yerinden 2 sokak sonra üzerindekileri değiştirdiği ve ardından ilçeden ayrıldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette susma hakkının kullanan Nazım Baştürk, çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusu üzerine Baştürk, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" diye seslendi. Baştürk'ün savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Tekirdağ, Baştürk, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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