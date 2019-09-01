Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki çifte infazın zanlısı adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorlu'daki çifte infazın zanlısı adliyede

2 saat önce

Çorlu'da sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Çorlu'daki çifte infazın zanlısı adliyede, System.String[]

Çorlu'da sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı adliyeye sevk edildi.


Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile eşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda zanlının asker arkadaşı olan Salih Durmuş'u sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı N.B. gözaltına alındığı Yalova'dan Çorlu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen N.B. adliye girişinde "Neden yaptın" sorusuna, "En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim" yanıtını verdi. - TEKİRDAĞ

Baştürk, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı
Muğla'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü Gece kulübü magandası, "Sevgilime neden baktın" deyip kurşun yağdırdı: 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki çifte infazın zanlısı adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]