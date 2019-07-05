Çorlu'daki cinayet

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı Durmuş S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorlu Devlet Hastanesine götürülen zanlı güvenlik nedeniyle polis aracından indirilmeden sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Durmuş S. daha sonra Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, polisteki ifadesinde, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın Kıbrıs'ta tanıştıklarını belirtti.

Durmuş S, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın evlenmelerinin ardından Çorlu'da yaşamaya başladığını ve Kahraman ailesinin yeğenlerini kendilerine göstermediklerini iddia etti. Buna içerlediğini anlatan Durmuş S, 15 gün önce Çorlu'da Alperen Kahraman ve yeğenini çarşıya giderken gördüğünü, burada da korkutmak amaçlı Alperen Kahraman'a silah doğrulttuğunu söyledi. Alperen Kahraman'ın da elini beline götürmesi sonrası korkarak tetiğe bastığını ileri süren Durmuş S, yeğeninden helallik isteyip olay yerinden uzaklaştığını anlattı.

-Olay

Alperen Kahraman (19), eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.

Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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