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Çorlu'daki cinayet

45 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.
Olayda hayatını kaybeden Alperen Kahraman'ın (19) cenazesi, Ezine ilçesinin Mahmudiye köyüne getirildi.
Kahraman için helallik alınmasının ardından yakınları taziyeleri kabul etti.
Gencin naaşı, Mahmudiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.
Olay
Alperen Kahraman, eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.
Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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