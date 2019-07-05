Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki cinayet - TEKİRDAĞ
Son Dakika Güncel Haber

Çorlu'daki cinayet - TEKİRDAĞ

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı Durmuş S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorlu Devlet Hastanesine götürülen zanlı güvenlik nedeniyle polis aracından indirilmeden sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.
Durmuş S. daha sonra Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, polisteki ifadesinde, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın Kıbrıs'ta tanıştıklarını belirtti.
Durmuş S, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın evlenmelerinin ardından Çorlu'da yaşamaya başladığını ve Kahraman ailesinin yeğenlerini kendilerine göstermediklerini iddia etti. Buna içerlediğini anlatan Durmuş S, 15 gün önce Çorlu'da Alperen Kahraman ve yeğenini çarşıya giderken gördüğünü, burada da korkutmak amaçlı Alperen Kahraman'a silah doğrulttuğunu söyledi. Alperen Kahraman'ın da elini beline götürmesi sonrası korkarak tetiğe bastığını ileri süren Durmuş S, yeğeninden helallik isteyip olay yerinden uzaklaştığını anlattı.
-Olay
Alperen Kahraman (19), eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.
Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.
Çorlu'daki cinayet - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:14 Kaynak: AA
tekirdağ, çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:07:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki cinayet - TEKİRDAĞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]