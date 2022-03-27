Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika

Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese "Şifa" diyerek tavsiye etti: Her akşam yer yatarım

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir alkollü mekanda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir alkollü mekanda laf atma yüzünden tartışma yaşandı. Tarafların kavgaya tutuşması üzerine içki şişeleri havada uçuştu. Cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.