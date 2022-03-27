Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı

27.03.2022 02:10

Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir alkollü mekanda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir alkollü mekanda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir alkollü mekanda laf atma yüzünden tartışma yaşandı. Tarafların kavgaya tutuşması üzerine içki şişeleri havada uçuştu. Cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı
Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı
Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı - Son Dakika


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