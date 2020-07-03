Çorlu'daki tarihi okul tescillendi - Son Dakika

Çorlu ilçesindeki tarihi Aziz Günden İlköğretim Okulu, "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Edirne'de yaptığı toplantıda, okulun tescil edilmesi kararını aldığını söyledi.

Okulun, Çorlu'nun tanınmış kişilerinden Aziz Günden tarafından 1953 yılında temellerinin atıldığını ve 27 Eylül 1954'te açıldığını belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Binanın giriş kısmında bulunan beş göz kemerli strüktüre sahip revakların, binanın ana girişinde dikkat çekmekte. Çorlu'muzun yetiştirmiş olduğu birçok hemşehrimizin eğitim öğretim gördüğü Aziz Günden İlköğretim Okulu binası, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar neticesinde geleceğe taşınacak."