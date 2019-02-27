Çorlu'daki Trafik Kazası

Çorlu ilçesinde iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Demirkıran (21) yaşam mücadelesini kaybetti.



Demirkıran, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.



Olay



Hıdırağa Mahallesi kamyon yolu üzerinde Onur Demirkıran (21) idaresindeki 59 UB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpmış, kazada sürücü Onur Demirkıran ağır, yanında bulunan babası İhsan Demirkıran (43) ise hafif yaralanmıştı.

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