Çorlu'daki tren kazası
36 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ilk duruşması başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:11 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu
ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ilk duruşması başladı.
Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı!
Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi
Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?
Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki