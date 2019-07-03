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Çorlu'daki tren kazası

36 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ilk duruşması başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ilk duruşması başladı.
Çorlu'daki tren kazası
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:11 Kaynak: AA
Tren Kazası, Çorlu, Güncel
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