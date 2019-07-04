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Çorlu'daki tren kazası davası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün görülen tren kazası davasından, duruşma salonu dışında yaşanan arbede nedeniyle avukatlar tarafından suçlanmaları üzerine çekilme kararı alan mahkeme heyetine dosya geri gönderildi.

Çorlu'daki tren kazası davası, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün görülen tren kazası davasından, duruşma salonu dışında yaşanan arbede nedeniyle avukatlar tarafından suçlanmaları üzerine çekilme kararı alan mahkeme heyetine dosya geri gönderildi.
Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın dün yargılandığı duruşmada, yaşanan olaylar nedeniyle davadan çekilen 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını değerlendirdi.
Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek, dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine iade etti.
Çorlu ilçesinde geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:23 Kaynak: AA
Tren Kazası, Çorlu, Güncel
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