Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı (3)
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DURUŞMA YARINA ERTELENDİÇorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:03 Kaynak: DHA
DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
Çorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi. Mağdur avukatları, tutuksuz yargılanan 4 sanığın, halen TCDD'de görevleri başında olduğunu, delil karartma durumlarının bulunduğu ve ast üst ilişkisinin sürdüğünü belirterek, tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ile mahkeme savcısı da tutuklanma taleplerinin reddedilmesini yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip, duruşmayı yarına erteledi.
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