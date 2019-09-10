Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı (3)
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Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı (3)

1 saat önce

DURUŞMA YARINA ERTELENDİÇorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi.

Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı (3), System.String[]

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
Çorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi. Mağdur avukatları, tutuksuz yargılanan 4 sanığın, halen TCDD'de görevleri başında olduğunu, delil karartma durumlarının bulunduğu ve ast üst ilişkisinin sürdüğünü belirterek, tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ile mahkeme savcısı da tutuklanma taleplerinin reddedilmesini yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip, duruşmayı yarına erteledi.


Tren Kazası, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:03 Kaynak: DHA
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