Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması
Son Dakika Güncel Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması - Son Dakika

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları, basın açıklaması yaptı.

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları, basın açıklaması yaptı.

Çorlu Adalet Sarayı'na gelen grup, avukatları aracılığıyla hazırladıkları dilekçeyi Cumhuriyet Savcılığına sundu.

Daha sonra adliye bahçesinde basın açıklamasını, tren kazasında kızını, kız kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin okudu.

Bilgin, kazada hayatını kaybeden ya da yaralananların aileleri olarak gerçek sorumluların cezalandırılması için adalet arayışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Tren Kazası, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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