Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'de - Son Dakika

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının "adalet bulana, gerçek sorumlular yargılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in de bulunduğu bazı milletvekilleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Yüceer, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin bugün Ankara Adliyesinde duruşmaya katıldıkları ifade ederek, "Oysaki bu insanlar eşlerini, çocuklarını, sevdiklerini kaybettiler. Bu ailelerin tek bir dileği vardı; sorumluların yargılanması, hak ettikleri şekilde cezalandırılmasıydı." diye konuştu.

Ailelerin, bir daha böyle kazalar yaşanmaması için de adalet mücadelesi verdiğini belirten Yüceer, dava sürecinde yaşananları anlattı. Yüceer, şunları kaydetti:

"Bugün bu ailelere yapılmaya çalışılan, adalet arayışına bir gözdağı vermek. Ancak onlar bugün dimdik ayaktalar, beraberler, bir aradalar. Adalet bulana, gerçek sorumlular yargılanıncaya kadar mücadeleye devam edecekler. Bu türden katliamların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz, unutturamayacaklar. Bölge milletvekilleri olarak adalet arayışlarında ailelerin yanlarında olmaya çalıştık. Aileler, yüreklerindeki acıya rağmen, bir daha böyle bir kazalar yaşanmasın diye büyük bir mücadele sürdürüyor. İnşallah er ya da geç beklediğimiz adalet gelecek."

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun da ilk günden beri bu davanın takipçisi olduklarını söyledi. Sanık sandalyesinde bu aileleri görmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Bu aileler, bu canların kaybedilmesine neden olanları arıyorlar." dedi.

Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından Mısra Öz, olayın üzerinden 600 günden fazla süre geçmesine rağmen gerçek sorumluların henüz yargılandığını göremediklerini söyledi. Adalet sürecinde zorlu günler geçirdiklerini ifade eden Öz, adalet ararken sanık duruma düştüklerini, bugün Ankara'da Çorlulu aileler olarak haklarında açılan dava kapsamında duruşmaya katıldıklarını anlattı.

Zeliha Bilgin ise kaza sonrasında kendilerine yapılan uygulamaları kınadıklarını belirterek, "En kısa zamanda adaletin tecelli ettiği günü görmek istiyoruz. Bu olaydan dolayı tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anne ve babasını kazada kaybeden İsmail Kartal da konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Saf ve temiz duygularla adalet talep ettiklerini söyleyen Kartal, "Bizim hakkımızda açtıkları ve açacakları davalar asla bizi yıldırmayacak." ifadesini kullandı.