Çorlu'daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz'ün sağlık durumu iyi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşi Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinden normal servise alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Kazada eşi Hakan Sel ve oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. İstanbul'da hastaneye kaldırılan Mısra Öz, 12 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım. Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum" dedi.

İstanbul'da hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan Mısra Öz, normal servise alındı. Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, "Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı,normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler" dedi.