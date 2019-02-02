Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki Tren Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'

Çorlu'daki Tren Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler, 'adalet yürüyüşü' düzenleyip, 6 aylıkken ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.

Çorlu'daki Tren Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü', System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler, 'adalet yürüyüşü' düzenleyip, 6 aylıkken ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından kazada yakınlarını kaybedenler bugün Çorlu'da, 'adalet yürüyüşü' düzenledi. Çorlu Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda  toplanan ve aralarında CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da bulunduğu  yaklaşık 300 kişi, Omurtak Caddesi üzerinden 1 kilometre yürüyerek bir kafeterya önünde toplandı. 

 

Burada üzerlerine ölenlerin resimlerinin bulunduğu tişörtler giyen aileler, "Adalet istiyoruz" sloganları attı. Burada 6 aylıkken kazada ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kesilirken, aileler gözyaşları döktü. Kazada 6 aylık yeğeni Beren, 2 kız kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden  Zeliha Bilgin, konuştu. Adalet istediklerini söyleyen Bilgin, "İstediğimiz sadece adalet. Çok mu şey istiyoruz?  25 can gitti, evlatlarımız gitti canlarımız gitti. Çok mu şey istiyoruz?"dedi. 

Yeğeni Beren'in 1 yaşına girmeden kazada öldüğünü söyleyen Zeliha Bilgin, "Beren 1 yaşına girecekti. Ancak doğum gününü göremedi, 6 aylık annesi ile birlikte cennete gitti. Tek isteğimiz bu faciaya sebep olanların cezalarını çekmeleri. Ben bir anneyim. Kızımı, 2 kız kardeşimi kaybettim. İyi doğdun Beren,  6 ayda olsa iyi ki hayatımıza girdin kalbimize dokundun.  Beren'im annen ile birlikte, Bihter ablanla birlikte,  Emel teyzenle beraber cennette sizinle görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Adalet istiyoruz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. 

Konuşmaların ardından aileler sessizce dağılırken, yürüyüş ve basın açıklaması sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

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