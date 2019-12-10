Son Dakika Haberleri: Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili davada 4. duruşma
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Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili davada 4. duruşma

6 saat önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın 4. duruşmasının görülmesine başlandı.

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili davada 4. duruşma, System.String[]

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın 4. duruşmasının görülmesine başlandı.


Çorlu Adliyesi'ndeki salon yetersizliği nedeniyle Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda görülen duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler santral mevkiinde toplanarak duruşmanın görüleceği salona doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Davanın dördüncü duruşması öncesinde kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların yakınları ve avukatlar, kazada ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyarak duruşmanın görüleceği salon önüne geldi. Burada alınan güvenlik önlemleri arasında üst aramasından geçirilenler salona alındı. - TEKİRDAĞ

Tren Kazası, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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