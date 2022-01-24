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Çorlu'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Çorlu'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor

24.01.2022 19:57
Çorlu'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor

İstanbul Valiliği'nin olumsuz hava şartları ve yollarda yaşanan problemler dolayısıyla Trakya yönünden İstanbul'a araç geçişinin durdurulduğunu açıklamasının ardından İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tedbir aldı.

İstanbul Valiliği'nin olumsuz hava şartları ve yollarda yaşanan problemler dolayısıyla Trakya yönünden İstanbul'a araç geçişinin durdurulduğunu açıklamasının ardından İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tedbir aldı.

TEM Otoyolu'na girişi dubalarla kapatan jandarma ekipleri TEM Otoyolu Çorlu Gişeleri Mevkii'nde de tedbir alarak İstanbul istikametine araç geçişine izin vermedi.

Konuya ilişkin olarak Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için, İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" ibarelerine yer verildi.

İlçenin İstanbul yönüne tüm çıkış güzergahlarında kontrol noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri İstanbul yönüne geçişe izin vermiyor. - TEKİRDAĞ

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Jandarma, İstanbul, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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