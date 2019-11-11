Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti
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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Çağlar, Engin Akın ve Cüneyt Ergün, Çorlu Belediyesinin kardeş belediyesi Makedonya'nın Kumonova kentinin 500. kuruluş yıl dönümü ve Alman işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı. - TEKİRDAĞ
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