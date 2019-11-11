Son Dakika Haberleri: Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti
Son Dakika Güncel Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti

Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti

6 saat önce

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti, System.String[]

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Çağlar, Engin Akın ve Cüneyt Ergün, Çorlu Belediyesinin kardeş belediyesi Makedonya'nın Kumonova kentinin 500. kuruluş yıl dönümü ve Alman işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı. - TEKİRDAĞ

Güner Çetin, Makedonya, Kumanova, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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