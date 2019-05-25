Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi
ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında yapılan iş birliğiyle düzenlenen okullararası "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" sona erdi.
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda toplanan atık pilleri tartarak teslim aldı.
Okullardan toplamda 2 bin 827 kilo atık pil toplandı.
Dereceye giren ilk altı okul sırasıyla Fevzi Çakmak
İlkokulu, Mükerrem Ali Kayan İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu, 75. Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu ve Şahinler Ortaokulu oldu.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okulları tek tek ziyaret edip eğitimci ve öğrencilere hediye ve belgelerini takdim ettiklerini söyledi.
Geleceğin veterinerleri geçici hayvan bakım evinde eğitim aldı
Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde geleceğin veteriner hekimleri meslekleri hakkında uygulamalı eğitim aldı. Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Veterinerlik Fakültesinin talebi üzerine, 600 hayvan kapasiteli Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kapılarını öğrencilere açtı.
Veteriner hekimliği ve hayvan bakımı konularında belediyenin veteriner hekimlerinden uygulamalı eğitim alan öğrenciler, bu eğitimin gelecekteki mesleki hayatlarına büyük katkı sağladığını belirterek yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Verilen eğitimlere NKÜ'de görev yapan cerrahi ve dahiliye alanında profesör ve doçent veteriner hekimler de eşlik etti.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan misafir öğrenciler, işaretleme ve aşılama faaliyetleri gibi gerçekleştirilen uygulamaları yerinde görme imkanını da yakaladı.
Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şinasi Kurşun Caddesi'nde asfalt çalışması öncesinde TESKİ, TREDAŞ ve GSM şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının yanı sıra hava şartları nedeniyle yıpranan asfaltı kaldırarak birinci etap asfalt kazıma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
İlçe genelinde yapılan asfaltlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü kaydeden Sarıkurt, Reşadiye
ve Muhittin Mahallelerini birbirinden ayıran Şinasi Kurşun Caddesi'nde serili asfaltın TESKİ, TREDAŞ ve GSM şirketleri tarafından yürütülen elektrik, kablo TV
ve fiber optik alt yapı çalışmaları ve hava şartlarından dolayı yıpranmasının ardından harekete geçen Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, asfalt kazıma makinesiyle zeminde bulunan asfaltı kazıyarak kaldırdığını belirtti.
Sarıkurt, ekiplerin yürütülen asfaltlama çalışmalarını yaparken halktan gelen talepleri de dikkate aldığını aktardı.