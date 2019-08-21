Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, son dönemde vatandaşlardan kaldırım ve yol işgali ile seyyar satıcılar konusunda şikayetler geldiğini söyledi.

Bu şikayetler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Sarıkurt, zabıta ekiplerince denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti.

Denetimler kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandığını ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde yaya geçişini engelleyecek şekilde seyyar olarak satış yapan şahısların, satışa sunmuş olduğu ürünler işlem yapmak üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca ışıklı kavşaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenen şahıslara da gerekli işlemler yapıldı. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu doğrultuda halkımızın sağlık, huzur ve sükunu için uygulama ve denetimlerine devam edecek."

Tümgeneral Yüz'den Çorlu TSO'ya ziyaret

2019 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atama ve terfi kararları gereği 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye ayrılan 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (Çorlu TSO) ziyaret etti.

Tümgeneral Yüz, burada yaptığı konuşmada, Çorlu'da güzel zaman geçirdiğini ve görevini tamamladığını ifade ederek, "Biz burada ki görevimizi tamamladık. Bu ilçeden güzel bir izlenim ve başarılarla ayrılacağımıza inanıyorum. Sizlerin çalışma ve projelerinizi de yakından takip ediyorum. Çok güzel ve bölgeye yakışır çalışmalarda bulunuyorsunuz. Bundan ötürü de sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ise ziyaretinden dolayı Tümgeneral Yüz'e teşekkür etti.

Volkan göreve geldikleri andan itibaren birçok projeye imza attıklarını anlatarak, "Şahsınızı bölgemize yapmış olduğunuz hizmetleriniz ve samimiyetinizle hatırlayacağız. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Çorlu ve bu bölge bizim için çok önemli. Göreve geldiğimizden beri hiç durmadan ve mesai kavramı gözetmeden çalışmalar yapıyoruz. Odamızı bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz diye projeler üretip bunları bir bir hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin birçok noktasında eş zamanlı asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarda halkın talep ve şikayetlerinin dikkate alındığını anlatan Sarıkurt, "İlçe genelinde ciddi bir asfaltlama çalışması programına başladık. Bu program dahilinde sıkıntılı bölgelere sırasıyla müdahale ederek gerekli uygulamaları yapacağız." dedi.