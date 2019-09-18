Son Dakika Haberleri: Çorlu'dan kısa kısa
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Çorlu'dan kısa kısa

1 saat önce

Çorlu'da okul kantinleri denetlendi.

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Çorlu'da okul kantinleri denetlendi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar yaptığı yazılı açıklamada, kantinlerde detaylı denetimler yaptıklarını belirtti.

Okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla bu denetimleri sıklıkla yapacaklarını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sağlıklarına zarar verecek unsurların onlara sunulmaması için okul kantinlerimizde denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimler sıklıkla yapılacak. Gerekli uyarıları da ayrıca görevlilere yapıyoruz.

Söz konusu çocuklarımızın sağlığıysa bu konuda asla taviz veremeyiz."

Başkan Sarıkurt basın mensuplarıyla bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sarıkurt, bir kafedeki buluşmada, Eskişehir ve Brüksel'de önemli çalışma gezilerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda basın temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Sarıkurt, projelerini gerçekleştirmek için gerekli olan tek şeyin akıl değil aynı zamanda ruh birliği olduğunu kaydetti.

Kurumlarla iş birliğinde bulunarak çok daha başarılı işlere imza atacaklarını ifade eden Sarıkurt, "Sanayi, tarım ve hizmet kenti olan Çorlu'yu sembolize eden bir model ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Hepimizin yaşadığı bu güzel kent için bir araya gelmeli ve Çorlu'muzu markalaştırmak için yeni fikirler üretmeliyiz." şeklinde konuştu.

Çorlu Belediyesi üniversite iş birliği toplantıları

Çorlu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasında Çorlu için yapılacak akademik çalışma ve projeler için görüşmeler başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorlu Belediye Meclisi, Çorlu için hazırlanacak çevre, trafik, kentleşme, alt yapı gibi konularda problemlerin tespiti, analizi ve problemlerin çözümü konusunda gerçekleştirilecek akademik çalışma ve projelerle ilgili olarak ayrılacak destek fonuyla birlikte protokol imzalanması için Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a yetki verdi.

Başkan Sarıkurt, yetki kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'i makamlarında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, ziyaretiyle ilgili şunları kaydetti:

"Belediye meclisimizce Çorlu'muz için hazırlanacak çevre, trafik, kentleşme, alt yapı gibi konularda problemlerin tespiti, analizi ve problemlerin çözümü konusunda gerçekleştirilecek akademik çalışma ve projelere fon ayılması yönünde karar aldık.

Çorlumuz'un daha çağdaş, insanlarının yaşamaktan mutlu oldukları, huzurlu bir kent yaratmak. Bunu başardığımız sürece Çorlu'muzu geleceğe taşımış olacak ve yarınlarımızı teminat altına almış olacağız."

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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