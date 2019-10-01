Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan "Afet ve Acil Durum Müdahale Planı" sunumu yapıldı.

Çorlu Belediyesi Salonu'nda, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumda, zabıta personeli ve sivil savunma amiri Veli Şimşek, hizmet gruplarının teşkili ve personelin alacağı görevleri anlattı.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında belediyede yapılacak işlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli yürütülecek görevlerin de ele alındığı sunumda, ilçe nüfusu göz önüne alınarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından afet toplanma sahalarının arttırılması için talepte bulunulmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Sarıkurt, yaptığı açıklamada, afet ve depremin güncel bir konu olduğunu belirterek, "Bu durumlarda neler yapmalıyız ve neler yapacağız diye bir toplantı gerçekleştirdik. Burada, uzman personelimiz bizlere nasıl hareket edeceğimizi ve bu gibi durumlarda sırasıyla neler yapacağımızı anlattı." dedi.

Kolordu Komutanı Algan'dan, Sarıkurt'a ziyaret

5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar, yapılan hizmetler ve planlanan projeler hakkında Tuğgeneral Algan'a bilgi veren Sarıkurt, "Görevinizde başarılar diliyorum. Kurumlar arası projelerde yer almak ve katkı sağlamak isteriz. Ziyaretiniz de bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

Hükümlüler ve temizlik işleri personeli çevre temizliği yaptı

Türkiye genelinde başlatılan ve Çorlu'da ikinci kez düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamındaki hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki mesire alanında yapılan etkinlikte, yaklaşık 30 kişilik ekip, bin 700 kilogram çöp ve atık topladı.