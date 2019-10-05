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Çorlu'dan kısa kısa

1 saat önce

Çorlu'da öğrenciler, Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

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Çorlu'da öğrenciler, Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan hayvan bakımevini ziyaret eden 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu, Aka Koleji, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi, Mükerrem Ali Kayan İlkokulu, Minik Eller Aslı Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Alipaşa Anaokulu, Çorlu Modern Fen Bilimleri, Tomurcuk Anaokulu ile Uğur Okulları öğrenci grupları ve öğretmenleri, hayvanlar için aldıkları mama ve çeşitli malzemeleri bakımevi yetkililerine teslim etti.

Bakımevi sorumlusu Veteriner Hekim Ahmet Çavdar, öğrenci ve öğretmenlere barınak hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin hayvan bakımevimizi ziyaret etmesi dolayısıyla çok mutlu olduk. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara hayvan sevgisi kazandırılmasının çok önemli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu dünyada bizlerin olduğu kadar hayvan dostlarımızın da özgürce yaşama hakkı var. Okullarımıza ve öğrencilerimize bu anlamlı günde bakımevindeki dostlarımızı ziyarete geldikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Sarıkurt'a ziyaret

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Ziyarette, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl 1-7 Ekim'de belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği Camiler ve Din Görevlileri Haftası hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Müftü Haliloğlu'na ve din görevlilerine ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Sarıkurt, "Din görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Kurumlar arası ilişkilere son derece önem veriyor ve beraber projeler üretmekten memnun olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Anadolu Lisesi, Nene Hatun, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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