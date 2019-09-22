Çorlu Deresi'nde eylem

CHP Çorlu ve Ergene Kadın Kolları, Çorlu Deresi'ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde, Çorlu Deresi'nin geçtiği yerdeki köprü üzerinde yapılan etkinlikte, Kadın Kolları ve partililer derenin kirli aktığını, temizlenmesi için de herhangi bir çalışmanın yapılmadığını iddia ederek, yetkilileri göreve davet etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, dere kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin uzun yıllar önce temiz aktığını, bölgede yaşayanların derede yüzdüklerini, çamaşırlarını yıkadıklarını anlattı.

Bölgedeki sanayileşme sonrası, derenin hiçbir canlıyı bünyesinde barındırmayacak kadar kirlendiğini ifade eden Aygun, ağır metallerin aktığı derenin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra bazı kadınlar temsili olarak sopaya bağladıkları bez parçalarını dereye sokarak kirliliğe dikkat çekti.