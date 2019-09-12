Son Dakika Haberleri: Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor
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Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor

44 dakika önce

Adeta açık kanalizasyonunu andıran görüntüsü ile bölgenin kanayan bir yarası haline gelen ve iyileştirilmesi adına önemli yatırımlar yapılan Çorlu Deresi'nde değişen bir durum yok. Hala simsiyah akan dere etrafına kötü kokular ve hastalık saçmaya devam ediyor.

Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor, System.String[]

Adeta açık kanalizasyonunu andıran görüntüsü ile bölgenin kanayan bir yarası haline gelen ve iyileştirilmesi adına önemli yatırımlar yapılan Çorlu Deresi'nde değişen bir durum yok. Hala simsiyah akan dere etrafına kötü kokular ve hastalık saçmaya devam ediyor.


Ergene Nehri'nin temizlenmesi adına başlatılan Şafak Harekatı kapsamında temizlenmesi öngörülen derelerden biri olan ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle ekseriyetle siyah, zaman zaman da fabrikalarda kullanılan boyaların renginde akan Çorlu Deresi ile ilgili yeni bir gelişme yok.


Şehrin atık sularının da karıştığı derenin içler acısı durumunun daha ne kadar böyle devam edeceği ise şimdilik bilinmiyor. - TEKİRDAĞ

Ergene, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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