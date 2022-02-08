Üye Girişi
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika

Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı

08.02.2022 14:23

TRAKYA'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, Yıldız Dağları'ndaki karların erimesiyle Tekirdağ'ın Ergene ilçesi kesiminde taştı.

TRAKYA'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, Yıldız Dağları'ndaki karların erimesiyle Tekirdağ'ın Ergene ilçesi kesiminde taştı. Taşkınla birlikte tarım alanları su altında kaldı.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nden geçtiği kesimde yatağından taştı. Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları su altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte çiftçilerin tarlalarına gitmek için kullandığı köprü ile Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan yol da su altında kalınca geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri yol üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışması başlattı.


Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
YORUMLAR
500

Yıldız Dağları, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement