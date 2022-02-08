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ÇORLU DERESİ TAŞTI, TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI - Son Dakika

ÇORLU DERESİ TAŞTI, TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

08.02.2022 15:47
ÇORLU DERESİ TAŞTI, TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle Edirköy yolu üzerindeki dere de taştı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle Edirköy yolu üzerindeki dere de taştı. Edirköy yönüne giden Muzaffer D.'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, suyla kaplanan dere üzerindeki köprüden karşıya geçerken suya kapıldı. Muzaffer D., kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araç ise derede sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Muzaffer D., Saray Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Jandarma ekipleri, köprünün geçtiği bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Suya kapılan otomobili çıkarmak için de çalışma başlatıldı.

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Tekirdağ, Otomobil, Tragger, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORLU DERESİ TAŞTI, TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI - Son Dakika


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