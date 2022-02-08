Üye Girişi
Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3) - Son Dakika

Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

08.02.2022 16:53
Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

HAYRABOLU'DA DERE TAŞTI; 20 KUZU ÖLDÜTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Yörgüç Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Uzundere'nin taşması sonucu su baskınları oldu.

HAYRABOLU'DA DERE TAŞTI; 20 KUZU ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Yörgüç Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Uzundere'nin taşması sonucu su baskınları oldu. Taşkında mahallenin dışında bulunan, Mehmet Yücetürk'e ait ağılı da su bastı. Sel sularına kapılan 20 kuzu öldü. Mahallenin diğer mahallelerle ulaşımını sağlayan köprü de su altında kaldı.

Yörgüç Mahallesi muhtarı Süleyman Yücetürk, "Derenin kenarında bulunan ağılı sel sularının basması sonucu köylümüze ait 20 kuzu öldü. Geçmiş olsun, diyoruz. Bu dere zaman zaman taşıyor. Bununla alakalı gerekli başvuruları yaptık ama bir türlü temizlenmedi" dedi.

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,


Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)
Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)
YORUMLAR
500

Hayrabolu, Tekirdağ, Ölü, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:40 Düzenleme değişirse Şeyma Şubaşı Acun'dan aldığı nafakaya elveda diyecek
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement