Çorlu Gölbaşı Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici kapatıldı - Son Dakika

Çorlu ilçesindeki Gölbaşı Parkı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatıldığı bildirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren vatandaşlar parkı mesire alanı olarak kullanamayacak.
Parkın yeniden kullanıma açılacağı tarihin, Kovid-19'un yayılma hızı ve tedbirlerin durumuna göre belirleneceği belirtildi.
- Kaynak: AA
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