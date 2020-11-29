Çorlu Gölbaşı Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici kapatıldı - Son Dakika

Çorlu ilçesindeki Gölbaşı Parkı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatıldığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren vatandaşlar parkı mesire alanı olarak kullanamayacak.

Parkın yeniden kullanıma açılacağı tarihin, Kovid-19'un yayılma hızı ve tedbirlerin durumuna göre belirleneceği belirtildi.