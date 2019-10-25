Son Dakika Haberleri: Çorlu güne sisle uyandı
Son Dakika Genel Çorlu güne sisle uyandı

Çorlu güne sisle uyandı

29 dakika önce

Çorlu güne sisle uyandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çorlu güne sisle uyandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sisli bir sabaha uyanan Çorlu'da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kaza riskini göz önünde bulunduran polis ekipleri geçiş noktalarında tedbir alarak trafiğin kontrollü seyretmesini sağladı.

Sabah saatlerinde binaların sis içinde kaybolduğu Çorlu'da güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sis de dağıldı.

Çorlu güne sisle uyandı

Tekirdağ, Sabah, Çorlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
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