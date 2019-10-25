Çorlu güne sisle uyandı
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Çorlu güne sisle uyandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
Çorlu güne sisle uyandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sisli bir sabaha uyanan Çorlu'da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kaza riskini göz önünde bulunduran polis ekipleri geçiş noktalarında tedbir alarak trafiğin kontrollü seyretmesini sağladı.
Sabah saatlerinde binaların sis içinde kaybolduğu Çorlu'da güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sis de dağıldı.
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