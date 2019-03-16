Çorlu Havalimanı'nın ismi değişiyor
45 dakika önce
Çorlu Havalimanı'nın işlerliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "İsmini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" dedi.
Çorlu
Havalimanı'nın işlerliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "İsmini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı
yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:55
Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi