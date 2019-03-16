Son Dakika Haberleri: Çorlu Havalimanı'nın ismi değişiyor

Çorlu Havalimanı'nın ismi değişiyor

45 dakika önce

Çorlu Havalimanı'nın işlerliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "İsmini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" dedi.

Çorlu Havalimanı'nın ismi değişiyor, System.String[]
Çorlu Havalimanı'nın işlerliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "İsmini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:55 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Çorlu, Ekonomi
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