Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

03.09.2022 15:32
Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

Çorlu ilçesinde alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Çorlu ilçesinde alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün ters yöne girerek tehlikeli araç kullandığını görenler, polise haber verdi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü A.A'nın 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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Kaynak: AA

Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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