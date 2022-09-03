Kaynak: AA

Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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