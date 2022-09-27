Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da asayiş

27.09.2022 15:14
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde 15 yaşındaki M.K'nin ocakta unuttuğu tencere nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyeyi arayan M.K yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kavga eden 2 kişi hafif yaralandı

Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'nde E.A. ve E.S arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga sonrası hafif yaralanan E.S ve E.A sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti CEZAEVİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI CEZAEVİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: AA

kavga, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:56 Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:11:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement