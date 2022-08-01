Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

01.08.2022 12:52
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler evde yaptığı aramada 20 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu nitelikli hap, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve bin 10 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili Ü.İ. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa'da tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimleri sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Değirmenaltı Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu E.S.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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