Harekete geçen ekipler evde yaptığı aramada 20 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu nitelikli hap, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve bin 10 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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