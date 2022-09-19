Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

19.09.2022 10:08
Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.O'nun kullandığı 33 D 5210 plakalı otomobil, Çorlu-Ergene yolu İstasyon mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.S.'ye (18) çarptı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerince Ergene ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
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