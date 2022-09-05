Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı

05.09.2022 14:28
Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında 9 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı.

Bir evde bir otomobilde maddi hasar meydana gelen kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga sonrası polis 13 evde arama yaptı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Çorlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement