Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

11.09.2022 12:34
Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Çorlu ilçesinde ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu ilçesinde ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kemalettin Mahallesi, Canan Sokakta bulunan bir ikinci el eşya deposunda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de kapalı olan deponun demir kapısını kırarak içeriye girdi.

Kısa sürede kontrol atına alınarak söndürülen yangın sonrası hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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