Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de kapalı olan deponun demir kapısını kırarak içeriye girdi.

Kemalettin Mahallesi, Canan Sokakta bulunan bir ikinci el eşya deposunda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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