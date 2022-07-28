Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı

28.07.2022 14:01
Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Ağırmeşe mevkisinde İstanbul'a seyir halindeki S.S'nin kullandığı 34 CCP 696 plakalı hafriyat kamyonu, arıza nedeniyle emniyet şeridine park etti.

Bu esnada arkadan gelen Romanya uyruklu V.P. yönetimindeki yabancı plakalı tır, kamyona arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
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TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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