Çorlu'da asayiş - Son Dakika
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Çorlu'da asayiş

08.09.2022 14:41
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada yarım litrelik şişelere doldurulmuş ve el yapımı olduğu değerlendirilen 5 litre alkollü içki bulundu.

Olayla ilgili M.D hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir evde ruhsatsız tabanca olduğu ihbarını aldı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve dolu fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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