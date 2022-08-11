Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

11.08.2022 10:59
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler evde yaptığı aramada 40 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Ev sahibi E.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğüne tabancayla gelince yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne tabancayla gelen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ön giriş nizamiye kapısına gelen H.D.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve 38 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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