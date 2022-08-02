Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

02.08.2022 11:25
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli R.T.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli E.G'nin üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Polis şüpheli hakkında işlem başlattı.

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Kaynak: AA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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