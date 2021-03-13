Çorlu Kaymakamı Sarılı Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Çorlu Kaymakamı Sarılı Kovid-19 tedbirlerini denetledi

13.03.2021 16:53
Çorlu Kaymakamı Sarılı Kovid-19 tedbirlerini denetledi, System.String[]

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kontrol etti.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kontrol etti.

Kaymakam Sarılı, beraberindeki ekiple Alipaşa Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezine geldi.

Burada HES kodu, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen Sarılı, esnaf ile vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Sarılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede denetimlerin süreceğini belirterek, "Birçok iş yeri ve AVM'yi denetledik. Gittiğimiz yerlerde kurallara büyük oranda uyulduğunu gördük. Bazı ufak tefek eksikliklere karşı uyarılarda bulunduk. En kısa zamanda bu salgın sürecini el ele vererek atlatmayı ve eski günlerimize geri dönmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cafer Sarılı, HES kodu, Esnaf, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Kaymakamı Sarılı Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika


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