Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor - Son Dakika

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çalışmalarını tamamlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezini hizmete sunuyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çalışmalarını tamamlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezini hizmete sunuyor. Büyükbaş hayvan satışlarıyla hizmete girecek olan kurban satış merkezi, bayramın ilk üç gününde de hizmet verecek.

15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
14 yaşındaki çocuk yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı gönderden düşerek ayağını kırdı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti


Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası yanında kurularak büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile vatandaşların hizmetine sunulan Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Merkezde 2020 yılı kurbanlık büyükbaş hayvan satışları 17 Temmuz 2020 Cuma günü, küçükbaş hayvan satışları ise 24 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak.


Bu yıl Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezinde yaklaşık olarak 400 büyükbaş ve bin 500 civarında küçükbaş hayvanın gelmesi beklenirken, satışlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan alanda gerçekleştirilecek.


Kurban kesimi için randevu alınacak


Kurban satış merkezinin yanında yer alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası ise pandemi sebebiyle alınan önlemler neticesinde Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü randevu sistemiyle hizmet verecek. Randevular Çorlu Mezbaha İdaresi'ne bizzat yapılarak alınacak.


Kesim ücretleri de belirlendi


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahasında büyükbaş hayvan kesim ücreti 350 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise parçalama dahil 100 TL olarak belirlenirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 444 99 59 numaralı telefondan Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevine ulaşabilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 15:27 İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
15:27
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
13:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 16:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]